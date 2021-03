Polizeieinsatz in Weimar: Hausbesetzung und Unterstützer-Demo sorgen für Behinderungen

In Weimar haben Hausbesetzer das Dorfner-Haus in Beschlag genommen. Eine Unterstützer-Demo blockierte die Erfurter Straße.

Weimar. In Weimar ist es am Dienstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen infolge einer Hausbesetzung und Demo von Sympathisanten gekommen.

Am Dienstagvormittag haben Hausbesetzer das sogenannte Dorfner-Haus in der Erfurter Straße in Weimar in Beschlag genommen. Am Haus wurden Transparente, wie "Dieses Haus ist besetzt" angebracht.

Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, eine Drohne kreiste über dem Haus. Offenbar wollten die Hauseigentümer das Gebäude umgehend räumen lassen, während die Hausbesetzer Oberbürgermeister Kleine als Verhandlungspartner forderten.

Der machte sich gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Kisten am Nachmittag persönlich ein Bild vor Ort. Beide versuchten, die Besetzer zum freiwilligen Verlassen des Gebäudes zu bewegen.

Unterstützer-Demo mit Sitzblockade

Das besetzte Dorfner-Haus. Foto: Michael Baar

Im Internet hatten Sympathisanten zu einer Unterstützer-Demo für die Hausbesetzer aufgerufen - und dabei auch auf die geltenden Corona-Bestimmungen hingewiesen. Die Hausbesetzer kommen offenbar aus dem linken Spektrum.

Mehrere Unterstützer blockierten die Erfurter Straße, die Polizei versuchte, diese zu räumen.

(Wir berichten an dieser Stelle weiter aktuell.)