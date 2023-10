Polizeinachrichten aus Weimar: Akku-Diebstahl, Auffahrunfall und 51 Temposünder

Weimar E-Bike Besitzer beklagt nicht zum ersten Mal einen gestohlenen Akku. Ein Auffahrunfall endet für die Beteiligten im Krankenhaus und unter 51 Temposündern sticht einer heraus.

Ein Unbekannter brach am Montagvormittag in der Steubenstraße das Schloss an einem E-Bike, mit dem der Akku gesichert war, heraus und nahm diesen mit. Nach Polizeiangaben bemerkte der 35-jährige Besitzer den Diebstahl, als er im Anschluss an eine Blutspende zu seinem Fahrrad zurückkam. Besonders bitter für ihn: Bereits am Monatsanfang wurde ihm schon einmal ein Akku aus dem E-Bike gestohlen. Es entstand ein Schaden von 800 Euro.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen auf der B7 am Abzweig Erfurter Straße. Wie die Polizei informierte, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Nohra , ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein und hielt an der Ampel. Ein hinter ihm fahrender 65-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die B7 war zeitweise voll gesperrt.

Temposünder mit 96 Stundenkilometern unterwegs

51 Mal löste der Blitzer am Montagnachmittag auf der L 1054, Ettersbergsiedlung in Fahrtrichtung Ramsla, aus. Nach Polizeiinformationen passierten rund 1000 Fahrzeuge die Radarstation. Bei erlaubten 60 Stundenkilometern wurde ein Temposünder mit 96 Stundenkilometern gemessen.

