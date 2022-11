Polofahrer kracht gegen Verkehrsschild und einen Masten

Der Schnelltest an der Unfallstelle reagierte positiv auf Drogen. (Symbolbild)

Niederzimmern/Hopfgarten. In einer Kurve zwischen Niederzimmern und Hopfgarten kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab.

Zwischen Niederzimmern und Hopfgarten ist ein 19-jähriger Polo-Fahrer am Montagabend (14.11.2022) mit einem Verkehrschild und einem Masten zusammengestoßen. Der junge Mann aus Blankenhain fuhr in Richtung Hopfgarten und kam laut Polizei in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab.

In der Folge sei er mit einem Verkehrszeichen und einem Telekommunikationsmasten kollidiert, bevor er zum Stillstand gekommen sei. Der 19-jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch war der Pkw nicht mehr fahrtüchtig. Der genau Unfallhergang ist noch unklar.

Ein Drogentest vor Ort reagierte allerding positiv. Die Untersuchung seines Blutes werde genaueren Aufschluss geben.

