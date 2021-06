Pomeranzen, Präsentationen und Parkgeschichte locken in Weimar

Belvedere. Zur „Gartenlust“ in kleinem Rahmen lädt am Wochenende die Klassik-Stiftung in Schloss und Park Belvedere ein.

Mit neuen Angeboten öffnen am Samstag, 5. Juni, Schloss und Park Belvedere. So sind im Westpavillon ein interaktives Parkmodell und in der Orangerie 70 neue Pomeranzenbäume zu bewundern. Zur Eröffnung lädt die Klassik-Stiftung pandemiegerecht im kleinen Rahmen zur „Weimarer Gartenlust“ ein. Am Samstag ab 10 Uhr werden eine Präsentation zum Klimawandel sowie im „Schwanenhaus“ der Orangerie historische Verpflanztechnik vorgestellt. Ab 13.30 Uhr kann man Gärtnern am Delfinbrunnen im Innenhof beim Bepflanzen zusehen. Ein geführter Spaziergang bietet 14-15 Uhr Einblicke ins Unesco-Welterbe (Tickets im Schloss). Am Sonntag, 11 und 15 Uhr, informiert eine kostenfreie Tour über das Parkdenkmal.

www.klassik-stiftung.de