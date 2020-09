Pop-Noir aus Leipzig erklingt im Mon Ami

Das bezaubernde Frauentrio „Coucou“ gastierte am Samstag im Mon Ami. Mit zwei Stimmen, einer E-Gitarre sowie elektronischen und perkussiven Soundelementen kreieren Meryem, Steffi und Janda eine Stimmung, in die die Hörer regelrecht hineingesogen werden. Seit zehn Jahren arbeiten Coucou stetig an ihrem Sound. Was dabei entsteht ist eine Pop-Noir, eine melancholische, unaufdringliche Popmusik, die Ecken und Kanten zulässt und sich gerne abseits der gewohnten Pfade bewegt. Alles ist wunderbar unaufgeregt und geht gerade deshalb so nah: zelebrierte Langsamkeit, eine kleine Reise ins Innere.