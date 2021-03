Posaunenchor gratuliert Bach

Am Bachdenkmal endet am Sonntag der Spaziergang des Posaunenchores der Kreuzkirche.

Der Posaunenchor der Kreuzkirche hat lange damit gerungen, wie er Johann Sebastian Bach am 21. März coronatauglich zum 336. Geburtstag gratulieren kann. In Anbetracht der Pandemie werde es am Sonntag weder Reden noch ein Konzert geben, so Kantorin Brigitte Kliegel. Stattdessen möchte der Posaunenchor sein Geburtstagsständchen bei einem kleinen Spaziergang spielen, der um 17 Uhr am Schloss beginnt und zum Bach-Denkmal am Platz der Demokratie führt.