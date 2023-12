Posaunenklänge zum Finale

Bad Berka Ein großes Angebot an Krippenspielen und Christvespern hat die evangelische St.-Marien-Gemeinde Bad Berka vorbereitet.

Volles Programm für die evangelische Kirchengemeinde Bad Berka zu Heiligabend: Am Sonntag, 24. Dezember, beginnt das erste Krippenspiel um 10.30 Uhr, nämlich für die Senioren im Azurit-Heim Tannroda. Weiter geht es um 15 Uhr in Hetschburg, 16 Uhr in der Stadtkirche St. Marien in Bad Berka und 17.30 Uhr in der St.-Michael-Kirche Tannroda. Dazwischen finden um 16.30 (St. Georg Thangelstedt), 17 Uhr (St. Nikolaus, Tiefengruben) und 17.30 Uhr (Matt-Lamb-Kirche Bergern) Christvespern statt. Zum Ausklang lässt ab 21.30 Uhr in St. Marien Bad Berka der Posaunenchor zur Christnacht seine Instrumente erschallen. Hier geht es auch am Montag und Dienstag jeweils 10 Uhr mit Gottesdiensten weiter.