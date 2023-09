Positive Tendenz auf dem Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Stadt und Landkreis verbuchen Rückgang um jeweils 4 Prozent. So sieht es aktuell konkret aus:

Ähnlich wie im gesamten Bereich der Arbeitsagentur Thüringen Mitte fällt die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land aus. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor. In Weimar waren im September 1925 Menschen arbeitslos gemeldet, 4 Prozent weniger als im August, aber 0,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,9 Prozent und sank damit leicht um 0,2 Prozent. Im Weimarer Land gab es 1974 Betroffene, also ebenso 4 Prozent weniger als im August, aber 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank gleichfalls um 0,2 Prozent und betrug 4,5 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich in Weimar 432 Menschen arbeitslos, davon 149 direkt aus der Erwerbstätigkeit, im Weimarer Land waren es 417 Betroffene beziehungsweise 153 bisher Erwerbstätige. Im Gegenzug konnten 519 Weimarer und 504 Landkreisbewohner ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 172 beziehungsweise 150 eine Erwerbstätigkeit auf.

Aktuell sind nach Angaben der Arbeitsagentur in Weimar 305 und im Weimarer Land 360 freie Stellen gemeldet. Mitarbeiter werden in der Region insgesamt vor allem für fertigungstechnische Berufe, im Handel sowie für das Lebensmittelgewerbe gesucht, darüber hinaus in Weimar zudem in der Gastronomie sowie im Kreis Weimarer Land zusätzlich im Bereich Verkehr und Logistik.