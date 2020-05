Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Präsentation fast aller Loks im Freien

Auch das Eisenbahnmuseum an der Eduard-Rosenthal-Straße öffnet wieder seine Pforten und lädt am 23. und 24. Mai 2020 zur Saisoneröffnung ein. Präsentiert im Freien, vor dem Lokschuppen oder abwechselnd auf der Drehscheibe werden an beiden Tagen fast alle Lokomotiven der Weimarer Fahrzeugsammlung. Wie Steffen Kloseck weiter mitteilt, werden erstmals neue Museumsfahrzeuge präsentiert, welche der Verein in den letzten Monaten übernehmen konnte. So ein legendäres „Krokodil“ in der Versuchslackierung der ehemaligen Bundesbahn oder auch eine alte Reko Straßenbahn, die im damaligen RAW Schöneweide in den 60/70er-Jahren teils aus Altfahrzeugen rekonstruiert oder neu gebaut worden sind und Jahrzehnte den Straßenbahnbetrieb in der DDR prägten. Geöffnet ist das Eisenbahnmuseum an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Zu erreichen ist dieses über die Eduard-Rosenthalstraße mit dem Pkw oder mit der Stadtbuslinie 3 in Richtung Tiefurt bis Haltestelle alte Hufelandklinik beziehungsweise „Rosenthalstraße 70“. Für die Besucher gelten auf dem Gelände die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.