Präsentationen von über 70 Nationen in Weimar

Die Bauhaus Summer School findet vom 12. August bis 2. September 2023 an der Bauhaus-Universität Weimar statt und bietet ein breites Portfolio an Kursen.

Weimar. Zum Ende der Summer School der Bauhaus-Uni Weimar bieten die Teilnehmenden aus 70 Nationen eine öffentliche Abschlusspräsentation.

Experimentieren, lernen und bauen: das bietet der Campus der Bauhaus-Uni im Rahmen der Summer School. Vom Sonntag, 13. August bis zum Samstag, 2. September werden verschiedene ein- bis dreiwöchige Sprach- und Fachkurse für ein internationales Publikum angeboten. Insgesamt elf Fachkurse sowie zwei Sprachkurse sollen es werden, teilt die Uni mit.

Binnen zwei Wochen werden laut Webseite die bis zu 300 Teilnehmende aus 70 Nationen in den Bereichen Architektur, Kunst, Design, Kultur, Technik und Umwelt sowie Sprachen vor Herausforderungen gestellt. Kurz vor Ende ist der Programmhöhepunkt geplant: die Abschlusspräsentation aller Kurse, die unter dem Motto „Open Ateliers“ am 1. September, ab 15 Uhr auf dem Campus der Bauhaus-Uni, Geschwister-Scholl-Straße, stattfindet. Dazu sind interessierte Besucher und Besucherinnen herzlich eingeladen.

Kurzfilme produzieren, Spiele programmieren und die deutsche Kultur kennenlernen

Im Kurs „Memories, Faces Spaces – a documentary Filmmaking Experience“ erhalten Studierende etwa Einblicke, wie dokumentarische Kurzfilme selbst produziert werden können. Auch im Bereich Spiele gibt es ein Angebot. So beispielsweise der Kurs „Design Tools for Play - Playful Intervention Embracing Homo Ludens.“ Dabei werden Methoden erlernt, die es den Teilnehmenden ermöglichen, eigene Spiele zu entwickeln.

Zudem wird den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, tiefer in die deutsche Kultur einzutauchen. Dazu werden Kurse wie „Germany and Fashion“, zu deutsch „Deutschland und Mode“, sowie „Moderne Literatur und Gesellschaft“ und „German Bauhaus“ erstmalig im Rahmen der Summer School angeboten.

Wie der Webseite zu entnehmen ist, können am Wochenende und an den Nachmittagen die Teilnehmenden zudem die Natur Mitteldeutschlands entdecken. Es wird auch Exkursionen in Städte in der Umgebung, etwa nach Dessau, Erfurt, Jena und Nürnberg geben.

Auf dem weiteren Rahmenprogramm steht sowohl ein internationales Abendessen als auch Yoga im Ilm-Park an. Durch die Kooperation mit der Klassik-Stiftung können Museen und Schlösser der Stadt Weimar kostenlos besucht werden.

Neben den abwechslungsreichen Kursen sei das Rahmenprogramm einer der Gründe, warum die internationalen Teilnehmenden immer wieder den Weg nach Weimar finden würden. Die Studierenden werden bis zum 2. September in Weimar bleiben.

Anmeldung und Informationen unter www.uni-weimar.de/summerschool/de/