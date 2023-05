Prelude zum Kunstfest Weimar mit Daniela Danz

Weimar. Die Autorin liest am Donnerstag im Hotel Elephant in Weimar.

Der Juni beginnt literarisch mit einem Prelude zum Kunstfest: Am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr liest im Lichtsaal des Hotels Elephant die in Kranichfeld wohnhafte Schriftstellerin Daniela Danz aus ihrem Lyrikband „Wildniß“ (2020) und aus ihrer aktuell erschienenen Essaysammlung „Nichts ersetzt den Blick ins Gelände“ (2023). Der Begriff „Natur“, so wird sie in der Ankündigung zitiert, „ist für mich als DDR-Kind durchaus immer mit Industriekultur verbunden“. Beim Begriff Wildnis gehe es ihr darum „auf diesen speziellen Aspekt, auf diesen Part der Natur besonders einzugehen – dieses Chaotische, Ungeordnete, auch Lebensspendende, aber auch Zerstörerische. Es geht um eine Wildnis, die wir ebenso fürchten wie wir uns nach ihr sehnen, eine Wildnis, die uns ebenso fremd wie nah, ebenso verlockend wie bedrohlich ist.“

Im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Kunstfestes Rolf C. Hemke geht es nicht nur um Wildnis, sondern um verlassene Orte und ihre Zukunft, um den Abdruck unseres Arbeitsideals in der Landschaft, um den Menschen als gleichzeitig konservatives und progressives Wesen inmitten der Transformation. Tickets zu 8 Euro beim Hotel Elephant Weimar, an der DNT-Kasse, unter Telefon: 03643 / 755 334 oder unter kunstfest-weimar.de