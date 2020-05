Erstmals öffneten sich am 15. Mai die Tore der Alten Feuerwache zu einer Filmvorführung des Autokinos Lichtblick. Auf dem Programm stand „Der Junge muss an die frische Luft“.

Premiere für das Autokino Lichtblick in Weimar

Der morbide Charme der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße in Weimar bot am Freitagabend die Kulisse der Premiere für das Autokino Lichtblick. Nur ein, zwei Stellplätze ganz vorn waren noch frei, als der Lichthaus-Filmvorführer den Streifen „Der Junge muss an die frische Luft“ auf eine Hausfassade der Mozartstraße projizierte. Der Ticketverkauf erfolgt nur online (lichtblick-weimar.de) . Die Filme laufen täglich, außer dienstags, 21.30 Uhr. Heute ist im Autokino „Once upon a Time in Hollywood“ zu sehen.