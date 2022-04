Premiere für die neue Rodeo-Arena in Linda

Linda-Mechelroda. Wochenende mit Westernsport und Publikum auf der Ranch in Linda (Mechelroda)

Für die Twin-S-Ranch und ihre Gäste ist es ein besonderes Wochenende: Erstmals ist wieder Publikum zu einer Veranstaltung im Westernsport zugelassen, wenn die Ranch Cow Horse Association (RCHA) an diesem Sonnabend und Sonntag ins Weimarer Land ruft.

Mit dem Saisonauftakt öffnet sich bei freiem Eintritt erstmals die prächtige neue Arena auch für Zuschauer. Das ist besonders am Sonntag wichtig, für den weniger gutes Wetter angesagt wurde. An beiden Tagen messen sich die Aktiven in mehreren Disziplinen mit Pferd, Rind und Lasso. Cowboys und Publikum dürfen sich zudem auf herzhafte Bewirtung freuen.

Linda (Mechelroda), Twin-S-Ranch, Turnier im Westernsport, Sa 10-16 Uhr, So 10-15 Uhr.