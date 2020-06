Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere für „Speakers Corner“

Eine „Speakers Corner For Peace“ hat die Weimarer Initiative „Welt ohne Waffen“ Freitag erstmals aufgestellt. Am Pult eingangs der Wielandstraße sprach zunächst der emeritierte Professor Olaf Weber. Hinter die Idee stellte sich auch ein Blechbläserquintett der Staatskapelle Weimar, das zur Begrüßung und zwischen den Redebeiträgen aufgespielt hat. „Wir wollen über Frieden sprechen, den gibt es zu wenig auf der Welt“, betonte Weber um zu erklären, warum es anders als beim Vorbild in London nur um ein Thema geht. Rund 50 Menschen verfolgten die Premiere des "Speakers Corner For Peace", der in losen Abständen wieder aufgebaut werden soll.