Premiere „Warten auf Wunder“

Nach mehr als einem halben Jahr Spielpause erobert sich am Samstag, 26. September, auch das Musiktheater-Ensemble des DNT die große Bühne des Hauses zurück. Unter der Überschrift „Warten auf Wunder“ gestalten Vokalsolisten und Mitglieder des Opernchores ab 19.30 Uhr eine ungewöhnliche „Gala mit allem, was geht“. Denn trotz geltender Abstandsregeln beim Singen und Musizieren wollen sie ebenfalls endlich wieder im Rampenlicht stehen und ihr Publikum berühren, unterhalten und begeistern. Begleitet am Klavier oder Cembalo sowie von einem Streichquartett der Staatskapelle Weimar werden Arien, Duette, Ensembles und Chöre von Monteverdi, Mozart, Beethoven, Wagner, Puccini, Strauss und Bernstein interpretiert. Neben Highlights aus vergangenen Spielzeiten und einem musikalischen Ausblick auf die neue Saison hält das Programm auch Überraschungen bereit. Durch den von Ioana Petre inszenierten Abend führt Nahuel Häfliger. Weitere Aufführungen im Oktober und November. Karten gibt es an der Theaterkasse.