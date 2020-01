Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Princess Jo präsentiert „Kamingeflüster“ im Schießhaus

„Luxus für die Seele“: Unter diesem Motto lädt die Band „Princess Jo“ am 17. und 18. Januar erneut ein, die Zeit musikalisch zu genießen, in der das Jahr noch in den Kinderschuhen steckt. „Kamingeflüster“ ist ein Konzert der besonderen Art, bei dem nicht nur geflüstert wird. Die Sängerin Jorita Solf und Ihre Musiker Burkhard Schnierer (Gitarre), Michael Solf (Keyboard), Matthias Kramp (Bass) und Christian Kühn (Schlagzeug) tauchen für das jährlich wechselnde Programm nach Perlen internationaler Songpoeten und interpretieren sie neu. Darüber hinaus präsentiert die Band wie in jedem Jahr einen musikalischen Gast und konnte den Sänger Franky Karlson für das aktuelle Programm gewinnen. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die eigenen Songs aus der Feder von Jorita Solf in deutscher Sprache. Seit 14 Jahren ist diese exklusive Konzertreihe in Thüringen und Hessen beheimatet und umfasst auch in diesem Jahr wieder 14 Konzerte. 2020 macht „Princess Jo“ das dritte Jahr Station in Weimar.

Freitag und Samstag, 17. und 18. Januar, 20 Uhr, im Schießhaus, Johann-Heinrich-Gentz-Platz 1, Einlass: ab 19 Uhr, Kartenvorverkauf: Eckermann Buchhandlung, Marktstraße 2, Telefon: 03643/41590