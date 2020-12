Private Gaben für Weihnacht bei Sophie

Weimar. Fest am Heiligabend im Freien am Sophienhaus. Weitere Spenden sind noch willkommen

Ein Beispiel, Bedürftigen vor der eigenen Haustür zu helfen, hat eine Weimarerin zur Weihnacht bei Sophie gestartet und ausdrücklich zum Nachahmen empfohlen. Sie hatte gebrauchtes Spielzeug von einer Nachbarin erhalten und dann gesichtet, etwas poliert und verpackt. Damit der Falkverein es den Kindern bei der Feier Heiligabend inhaltlich entsprechend zuordnen kann, ist entweder ein Foto auf dem Geschenkpapier oder ein Klebezettel zum Alter und ob für Jungen oder Mädchen geeignet. Ein weiterer Nachbar unterstützte die Weimarerin, die ausdrücklich anonym bleiben wollte, mit einer Geldspende, sodass sie auch noch Schokolade kaufen konnte. Die weihnachtlichen Gaben wurden dann von der Weimarer Tafel bei ihr abgeholt.

Die traditionelle Weihnacht bei Sophie findet in diesem Jahr bekanntlich in anderer Form statt. Der Johannes-Falk-Verein und die Weimarer Tafel haben Interessierte auf das Freigelände des Sophienhauses an der Trierer Straße zu einer weihnachtlichen Essensausgabe mit Andacht, Musik und Geschenken eingeladen, für die sich Teilnehmer bei der Tafel vorher unbedingt anmelden müssen. Das Essen werde verpackt und könne mitgenommen werden. Beginn ist Heiligabend um 18 Uhr, und das Ende soll aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen bereits gegen 19 Uhr sein.

Wer die Weihnacht bei Sophie unterstützen will, kann das kurzfristig noch in Form von Geschenken oder auch über Geldspenden tun. Ansprechpartner ist Teamleiter Marco Modrow bei der Weimarer Tafel, Georg-Haar-Straße 14, unter Telefon (03643) 85 01 71 oder Mail M.Modrow@diakonie-wl.de.

Auch Bernhard „Kani“ Kanhold nimmt wieder Geschenke für die Weihnacht bei Sophie entgegen. Er bat aber darum, diese Möglichkeit diesmal nur im Ausnahmefall zu nutzen.

Für Spenden steht die Bankverbindung der Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH zur Verfügung: Sparkasse Mittelthüringen, IBAN DE91 8205 1000 0125 0063 73; BIC HELADEF1WEM, Verwendungszweck: Weihnacht bei Sophie.