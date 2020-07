Programmpreis für das Lichthaus-Kino

Nach Informationen des Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider (SPD) haben die Betreiber des Lichthaus-Kinos Grund zur Freude über eine finanzielle Zuwendung des Bundes. Pünktlich zum Start des neuen Filmprogramms erhalten die Weimarer einen von der Kulturstaatsministerin bundesweit ausgelobten Kinoprogrammpreis in Höhe von insgesamt 12.500 Euro. Davon entfallen 10.000 Euro auf das allgemeine Jahresfilmprogramm, und weitere 2.500 Euro sind eine besondere Anerkennung für die im Lichthaus angebotenen Dokumentarfilme. Die Preisvergabe wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorgezogen, um den Preisträgern die mit der Auszeichnung verbundenen Prämien schnellstmöglich zukommen lassen zu können. „Ich freue mich sehr für die Preisträger. Die Kinokultur steht ohnehin seit Jahren unter besonderem Druck, und die Corona-Einschränkungen haben das Engagement und die Geduld von Kulturschaffenden in besonderem Maße strapaziert“, so Schneider. red