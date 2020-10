Projekt Eins vorerst geschlossen

Weimar. Aufgrund der Coronakrise verschiebt das Kleinkunst-Institut in Weimar alle Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit.

Ursprünglich sollten sich bereits am Freitag, 30. Oktober, 21 Uhr, die Pforten des Projekt Eins an der Schützengasse 2 in Weimar zur Offenen Bühne für Talente aus Comedy, Prosa, Lyrik oder Zauberei öffnen und ein Wochenende für Nachtschwärmer und Philosophen einleiten. Daraus wird leider nichts. Wie das veranstaltende Kleinkunst-Institut mitteilte, werden alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.