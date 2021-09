Prominentes Paar signiert Buch

Weimar. Ihr erstes gemeinsames Kinderbuch stellen bei Thalia Weimar Peter Maffay und Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer vor.

Peter Maffay und Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer stellen am Freitag, 10. September, 16 Uhr, in der Thalia Buchhandlung Weimar ihr erstes gemeinsames Kinderbuch „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ vor. Sie haben sich viele Gedanken zum Thema Einschlafritual gemacht. Entstanden ist daraus ein Buch mit sieben Gutenachtgeschichten für neugierige Kinder und für alle, die nicht aufhören, an ihre Träume zu glauben. Begleitet wird die Signierstunde von Illustratorin Joëlle Tourlonias.