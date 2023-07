Protestaktion gegen Tiertransporte auf dem Weimarer Markt

Weimar. Die Tierschutz-Organisation Peta fordert in Weimar mindestens ein EU-weites Verbot von Langstreckentransporten.

Mit Transparenten, einem symbolischen toten Kalb und dem Sensenmann machte die Tierschutz-Organisation Peta am Dienstagvormittag am Marktplatz in Weimar darauf aufmerksam, dass Rinder, Schweine, Schafe, Hühner und andere Tiere in Transporten teils Tausende Kilometer von Deutschland durch die EU und in Nicht-EU-Staaten gefahren werden, was für die Tiere enormes Leid bis hin zum Tod bedeute. Peta fordert zumindest ein EU-weites Verbot von Langstreckentransporten.