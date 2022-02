Puccinis „Messa di Gloria“ als chorsinfonisches Projekt in Weimar und Erfurt

Weimar. Der Kammerchor der Musikhochschule und das Collegium Musicum Weimar führen Puccinis „Messa di Gloria“ auf.

Ein chorsinfonisches Projekt haben der Kammerchor der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ und das Collegium Musicum Weimar zusammen erarbeitet. Joseph Martin Kraus‘ Sinfonie in c-Moll sowie Giacomo Puccinis „Messa di Gloria“ sollen am Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr in der Thomaskirche in Erfurt sowie am Sonntag, 20. Februar, um 18 Uhr in der Herderkirche in Weimar erklingen.

Die Idee zum gemeinsamen Projekt entstand bereits vor rund zwei Jahren. „Es ist ein langgehegter Herzenswunsch, dass die zwei Hochschulensembles Collegium Musicum und Kammerchor gemeinsam musizieren“, freut sich Kammerchorleiter Jürgen Puschbeck, der das Projekt künstlerisch mit betreute. Als Solisten singen Jasper Song (Tenor) und Paul Jungchan Ham (Bariton).

Die musikalische Leitung übernehmen in Erfurt die Chordirigierstudentin Annabelle Weinhardt und in Weimar Orchesterdirigierstudent Seonggeun Kim. Seit 2019 leitet er das Collegium. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 5 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Information in Weimar sowie an der Abendkasse. Es gilt die 2G-Regel.

