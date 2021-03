Puppen-Aktion in Kromsdorf wird verschoben

Die für das Wochenende im Biergarten der Kromsdorfer Schlossgaststätte geplante Kunst-Aktion wird verschoben: Die Organisatorinnen Verena Schweser und Katrin Kießling von der Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf entschieden sich, wegen der Wetterprognosen mit Sturm und Regen auf den 27. und 28. März auszuweichen. Sie wollen acht Schaufensterpuppen, eingekleidet aus dem Fundus der Weimarer Modepassage am Markt, an die Tische im Biergarten setzen und so das Thema Stillstand in der Corona-Krise mit einem Augenzwinkern illustrieren.