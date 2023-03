Puppentheater-Stück im Weimarer Mon Ami

Weimar. Kristine Stahl zeigt in Anlehnung an das gleichnamige Kinderbuch „Frau Meier, die Amsel“ im Haus am Goetheplatz.

Kleine und große Freunde des Puppentheaters kommen am Sonntag, dem 19. März, ab 16 Uhr im Mon Ami auf ihre Kosten. Die Puppenspielerin Kristine Stahl inszeniert in Anlehnung an das gleichnamige Kinderbuch das Puppentheater „Frau Meier, die Amsel“. Darin lebt Frau Meier ständig in Angst – der Bus könnte eine Panne haben, das Flugzeug über ihr abstürzen oder die Sonne nie wieder aufgehen. Als sie eine kleine Amsel findet, die aus dem Nest gefallen ist, stellt sich Frau Meier ihrer größten Angst: der Angst selbst. Aus Liebe kann sie tatsächlich über jene hinauswachsen.

Das 40-minütige Stück ist für Zuschauer ab fünf Jahre geeignet. Karten kosten 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder. Reservierung unter Telefon: 03643 / 847711.