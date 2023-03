Putz-Aktionen in vier Bad Berkaer Ortsteilen

Bad Berka. Die Bad Berkaer Ortsteile Bergern, Gutendorf, Meckfeld und Schoppendorf machen sich am Samstag fein für Ostern.

In vier weiteren Ortsteilen der Kurstadt stehen für das Wochenende Frühjahrsputz-Aktionen auf dem Plan: Bergern, Gutendorf, Meckfeld und Schoppendorf folgen am Samstag, 1. April, jeweils ab 9 Uhr dem Beispiel von München, Tiefengruben und Bad Berka, in denen die Freiwilligen bereits unterwegs waren. Treffpunkt ist in Bergern am Gemeindehaus, in Gutendorf in der Ortsmitte, wo auch die Osterkrone gleich aufgestellt und geschmückt werden soll. In Meckfeld finden sich die Teilnehmer an der Linde ein, in Schoppendorf in der Ortsmitte. Zum Abschluss spendiert die Stadt Bad Berka in allen Orten am Mittag Bratwürste und Getränke. Wer sich nicht beteiligen kann, ist aufgerufen, zumindest Wege und Straßen vor seinem Grundstück zu reinigen.