Putzaktionen im Norden des Weimarer Lands sind abgesagt

Das gemeinschaftliche Großreinemachen im Nordkreis muss vorerst warten. Die fürs Ende dieser Woche geplanten Frühjahrsputze wurden nun doch abgesagt beziehungsweise verschoben. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Berlstedter Bürgerinitiative „Alltagsradewege für unsere Region“ wartete lange mit der Entscheidung, ihren traditionellen Radwege-Putz am kommenden Samstag nicht stattfinden zu lassen. „Die neue Corona-Verfügung würde eine solche Aktion womöglich sogar zulassen. Aber die Auflagen hierfür sind doch sehr hoch“, sagte der Vorsitzende der Initiative, Bernd Hegner. Sofern sich die Infektionsschutz-Bestimmungen im Laufe des Mai weiter lockern, wollen die Berlstedter nochmals Anlauf nehmen.

Bereits für Freitag, 24. April, hatte Sachsenhausens Heimatverein seinen ebenfalls traditionellen Frühjahrsputz im Zeichen des „Walpurgis-Hegemahls“ vorbereitet. Auch dieser soll nun später im Jahr nachgeholt werden. Außerdem wurden in Sachsenhausen inzwischen die Pflanzenbörse am 1. Mai und die 25-Jahr-Feier der örtlichen Jugendfeuerwehr am 9. Mai abgesagt.

Während die Nachbarn in Großobringen ihren Frühjahrsputz unter besonderen Corona-Bedingungen durchgezogen hatten, üben sich die Kleinobringer in Geduld. Ihre für kommenden Samstag geplante Putzaktion haben der Ortschaftsrat und der Heimatverein in dieser Woche abgesagt.

Ebenfalls aufgeschoben ist der Ettersburger Frühjahrsputz, der auch am Samstag über die Bühne gehen sollte. Hauptaugenmerk lag hier auf dem neuen Sport- und Freizeitgelände. Im Rahmen des Putzes sollten die Beläge des Barfußpfades eingebracht werden.