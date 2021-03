Oberweimar. In Oberweimar-Ehringsdorf wird bei einer gemeinsamen Putzaktion auf Abstand Klarschiff gemacht.

Unter Leitung von Gerhard Diez und Sebastian Lässig treten die Bewohner von Oberweimar-Ehringsdorf am Samstag, 27. März, ab 9.30 Uhr, mit ihrem Maskottchen „Putzhörnchen“ zum vorösterlichen Putzen an. Hilfe werde in den Bereichen Anger, Spielplatz, Kirche, Radweg am Hainweg, Ilmufer und Walter-Steiner-Weg benötigt. Der Vortrefflich nimmt sich den Steinbrückenweg vor.