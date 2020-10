Weimar. Fällung an der Ecke von Thälmann- und Meyerstraße soll durch einen Starkbaum kompensiert werden

Pyramidenpappel an der Sporthalle fällt heute

An der Ecke von Thälmann- und Meyerstraße muss heute die große Pyramidenpappel gefällt werden. Bei den laufenden Erdarbeiten für die Stützmauern wurde eine große Anzahl kräftiger und damit statisch relevanter Wurzeln gefunden. Weil die Eingriffe in den Wurzelbereich nicht zu vermeiden sind und die Vitalität der Pappel stark eingeschränkt ist, wurde eine Fällung und Neupflanzung empfohlen. Für die Arbeiten sind zwei Tage eingeplant.





Für die Freianlagen im Umfeld der Sporthalle sowie den neuen Spielplatz wurde ursprünglich das Ziel gesetzt, die beiden großen Pappeln im Baufeld zu erhalten. An der östlichen Grundstücksgrenze gelang das durch zusätzliche bauliche Aufwendungen. Im Bereich der Pyramidenpappel im Westen war absehbar, dass größere Eingriffe notwendig sind. Deshalb wurde 2018 eine Suchschachtung im Bereich der geplanten Stützmauern durchgeführt und ein Baumgutachten beauftragt.





Für den Eingang der Sporthalle war eine komplette Umgestaltung entlang der Thälmannstraße notwendig. 2018 wurde dazu festgelegt, die Planung und Ausführung auf den Erhalt der Pappel auszurichten. Schon bei der Suchschachtung wurden jedoch Wurzeln gefunden, die für die Standsicherheit des Baumes relevant sind. Daraufhin wurde der Abstand der Stützmauern zum Stamm vergrößert. Gegraben werden konnte im westlichen Bereich damals noch nicht, da dort die alte Stützmauer stand.

Beim Abbruch dieser Mauer wurden weitere starke Wurzeln gefunden. Die Baumsachverständigen schätzten ein, dass die Pappel auch mit sehr hohem Aufwand nur noch wenige Jahre am Standort erhalten werden könne. Deshalb sei der Fällung zugestimmt worden. Die Stadt will nun an gleicher Stelle eine Ersatzpflanzung, ebenfalls mit einer Pyramidenpappel, veranlassen. Durch eine entsprechende Pflanzgröße woll bereits 5 bis 10 Jahre nach Pflanzung wieder eine straßenbildprägende Wirkung erzielt werden.