„Rabbi Wolff“ im Weimarer Online-Kino

Weimar. In seinem Online-Kino zeigt das Weimarer Kino Mon Ami den Dokumentarfilm „Rabbi Wolff“.

Im Rahmen der Filmreihe zum Themenjahr „Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen“ bringt das Kino Mon Ami den Dokumentarfilm „Rabbi Wolff“ von Britta Wauer. Zu sehen ist die außergewöhnliche Dokumentation im Online-Kino vom 24. bis 30. März. Eine Anmeldung zur Filmsichtung ist erforderlich per Mail an passwort@monami-weimar.de. Der Film wird in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung gezeigt.