Radeln für den praktischen Klimaschutz vor Ort

Der Wettbewerb Stadtradeln 2020 startet in Weimar am Montag, 27. Juli und findet bis zum 16. August statt. Angemeldet haben sich dafür bereits 259 Radfahrerinnen und Radfahrer. Geradelt wird für das Klima, denn die gefahrenen Kilometer werden in eine CO2-Vermeidung umgerechnet. Als kleinen Anreiz werden die besten Teams in acht Kategorien prämiert. Neben Vereinen, Kultur- oder Bildungseinrichtungen, Senioren-Gruppen und Kinder- und Jugendteams werden auch die radelaktivsten Unternehmen ausgezeichnet. In dieser Kategorie sind bereits acht Teams gemeldet – Rekord für Weimar. Außerdem ist mit den „Ortsteilradlern Oberweimar-Ehringsdorf“ erstmals ein Stadtteil als Team im Wettbewerb angemeldet. Dieser organisiert im Rahmenprogramm am 1. August, 10 bis 11.30 Uhr, einen Workshop am Radfahrerhotel Kipperquelle (Kippergasse 20) und am 15. August eine Radtour. Nach Dirk Reddmann im vergangenen Jahr wird es wieder einen Stadtradeln-Star geben. Beigeordnete Claudia Kolb wird im Aktionszeitraum auf die Nutzung des Autos verzichten und regelmäßig über ihre Erfahrungen als Radfahrerin berichten. Anmeldung unter www.stadtradeln.de/weimar.