Radentscheid fürchtet Blockade

Vor der Stadtratssitzung hat die Initiative „Radentscheid“ am Mittwoch für 16.30 Uhr zur Fahrrad-Demo aufgerufen.

Weimar. Sofern das Verkehrspaket des Weimarer Radentscheides am Mittwoch ohne Stadtratsmehrheit bleibt, will die Initiative den Wahlgang am 7. Mai.

Im dritten Anlauf hofft die Initiative des Weimarer Radentscheides den Stadtrat davon zu überzeugen, ihrem Maßnahmenpaket zuzustimmen, das im Bürgerbegehren zuvor bereits knapp 5000 Weimarerinnen und Weimarer unterstützt hatten. Unter dem Motto „Letzte Chance für den Stadtrat“ wollen die Rad-Entscheider ihr Ansinnen mit einer Fahrrad-Demonstration bekräftigen, die am Mittwoch, 15. März, gegen 16.30 Uhr auf dem Goetheplatz beginnt.

Die Initiative habe im mehrmonatigen Verhandlungsprozess eine gute Einigung beabsichtigt, mit der alle Parteien und Fraktionen im Stadtrat mitgehen können, um bei der Umsetzung eine konservative Blockade aus Prinzip zu vermeiden. Diese scheine sich nun dennoch abzuzeichnen. Demnach, so die Initiative, haben CDU und Weimarwerk die Teilnahme an einem Treffen aller Fraktionsvorsitzender und des Oberbürgermeisters am Montagabend kurzfristig abgesagt. Dabei sollte es um die finale Absprache eines überfraktionellen Änderungsantrages zur Drucksache des Radentscheids gehen. „Wir hatten nach ausführlichem Austausch eine, auch laut Einschätzung von CDU und Weimarwerk, gute Einigung gefunden. Kurz vor dem Treffen haben sie uns eine gänzlich andere Vorlage zukommen lassen, die stattdessen eingereicht werden sollte. Solch ein Vorgehen ist inakzeptabel und macht eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl unserer Stadt unmöglich“, sagte Lena Becker vom Radentscheid.

Sollte sich diesmal keine Mehrheit für das Anliegen der Initiative finden, sei Weimar die erst zweite Stadt, die es bei einem Radentscheid zum tatsächlichen Wahlgang kommen lasse. Oberbürgermeister Peter Kleine habe den Initiatoren dafür den 7. Mai zugesichert.