Radfahrer von Baumstamm erfasst - 44 Temposünder - Mofafahrer verletzt

Mofa-Fahrer bei Unfall verletzt

Am 10. März gegen 8.30 Uhr fuhr ein Mofa-Fahrer aus Isserstedt kommend in Richtung Großschwabhausen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte das langsam fahrende Mofa zu spät und fuhr auf dieses auf. Der Mofa-Fahrer stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fahrradfahrer von Baumstamm erfasst

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am 11. März gegen 3 Uhr in Weimar ein sein Fahrrad schiebender Radfahrer auf. Dieser gab an, dass er, als er von der Schaukelbrücke Richtung Belvederer Allee fuhr, über einen quer über den Weg liegenden Baumstamm gestürzt war. Es konnte nicht geklärt werden, ob der Stamm von einem dort aufgeschichteten Holzstapel gerollt ist oder absichtlich auf den Weg gelegt wurde. Der Fahrradfahrer wurde zur Behandlung ins Klinkikum gebracht,das Fahrrad wurde beschädigt.

Wildunfall

Am 11. März gegen 2.15 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer von Nauendorf kommend in Richtung Klettbach. Kurz vor Klettbach lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Trotz Notbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh starb, am Pkw entstand Sachschaden.

44 Temposünder

Am 10.März wurde In der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr in Hohlstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 752 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 44 Übertretungen,welche mit 42 Verwarngeldern und 2 Bußgeldverfahren geahndet wurden. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 88 km/h bei erlaubten 60 km/h.

