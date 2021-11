Radio Art-Künstlerin hält Vortrag

Weimar. Die Radio Art-Künstlerin Marialuisa Capurso gibt in einem Vortrag mit anschließendem Podiumsgespräch Auskunft über ihre Projekte.

Marialuisa Capurso (Bari/Weimar), zweite Stipendiatin der Radio Art Residency Weimar, spricht am Mittwoch, 17. November, 20 Uhr, in der ACC Galerie über ihren künstlerischen Prozess unter dem Namen Rubedo. Sie legt dar, wie wichtig es ist, in einer Gesellschaft kreative Räume zu schaffen, um dort frei von bedrückenden Regeln agieren zu können. Ihre Forschung zielt darauf ab, Räume des Zuhörens, Schaffens und Teilens zu untersuchen. Ein Podiumsgespräch mit Tita Tumillo, Leo Kay und Marianna Fumai ist Teil des Abends, der auch im Live-Stream über den YouTube-Kanal der ACC Galerie verfolgt werden kann. Die Veranstaltung findet unter 3G Plus-Bedingungen statt.