Radwanderung als Spiegel der Weimarer Seniorensportwoche

Nicht ganz zufrieden ist Astrid Hentrich mit der Resonanz auf ihre erste Seniorensportwoche. Die Vereinsberaterin beim Stadtsportbund (SSB), die im Mai die Nachfolge der bisherigen Seniorensport-Verantwortlichen Vroni Schmiedel antrat, hätte sich für die fünf Veranstaltungen insgesamt mehr Zulauf gewünscht. Die abschließende Radwanderung „Auf den Spuren von Bauhaus“ am Freitag fügte sich in diese Reihe: Mit Leonore Claus und Uta Thierbach gab es nur zwei Teilnehmerinnen, die nicht zum SSB-Team gehörten. Dessen Chef Hans-Joachim Fein sowie Vorstandsmitglied Volkmar Lübeck gingen ebenso mit auf Tour wie Schmiedel und Hentrich. Planung und Führung der Tour hatte Lehrer und Rad-Enthusiast Uwe Butze übernommen.

Einige Stationen standen zum Start fest: Tempelherrenhaus, Universitäts-Hauptgebäude, Haus Hohe Pappeln, Belvedere, Haus am Horn. Es blieb auf den rund 20 Kilometern aber auch Raum für ein paar spontane Entscheidungen, bevor die Tour nach gut zwei Stunden bei herrlichem Spätsommer-Wetter am Neuen Bauhausmuseum endete.

„Ich bin voller Euphorie in die Woche gestartet und jetzt zurück auf dem Boden der Tatsachen“, musste Astrid Hentrich derweil gestehen. Positiver Ausreißer nach oben war die Wanderung am Mittwoch von Schöndorf über Kromsdorf nach Tiefurt mit zehn Teilnehmern. Alle anderen Angebote lockten deutlich weniger Interessierte an, „immerhin waren die aber am Ende durchweg begeistert“, so Hentrich: ein Fachvortrag am Montag, ein Fahrrad-Sicherheitstraining am Dienstag, ein Einführungskurs in die asiatische Kampfkunst Shen Xin Dao am Donnerstag. „Ich hatte gehofft, dass gerade in der Corona-Zeit solche Angebote gern angenommen werden“, so Hentrich. „Leider ging diese Rechnung nicht auf.“