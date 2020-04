Weimar. Eine selbst kreierte Rätsel-Aktion und eine mediale Stadtrallye verteilte der Kinder- und Jugendclub Kramixxo/Waggong am Freitag.

Rätsel-Spaß und mediale Stadtrallye im Stadtteil

Mit einer Rätsel-Aktion überraschte das Kramixxo Waggong Team – Julia Boronczyk, Enrico Krieg, Julia Hildebrandt und Conny Ziegler (v.l.) – am Freitag Kinder und Jugendliche in Weimar-West. Weil der Kinder- und Jugendclub wegen der Corona-Krise noch geschlossen ist, kreierte das Team um Enrico Krieg diesen Rätsel-Spaß. Jede(r) Teilnehmer(in) erhielt ein Glas voller Blumenerde mit dem ersten Rätsel, und einen Brief mit weiteren vier Rätseln. Die richtige Lösung wird belohnt, wenn Kramixxo/Waggong wieder öffnet. Zudem hat das Team eine mediale Stadtrallye erstellt, welche die Jugendlichen mit dem Smartphone lösen können.