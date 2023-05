Ein Räuber verletzte in Weimar bei der Flucht einen Ladendetektiv schwer. (Symbolbild).

Räuber schlägt auf der Flucht in Weimar einen Detektiv

Weimar. Ein Räuber stahl mehrere Artikel aus einem Elektronikmarkt in Weimar. Die Polizei sucht mit Bildern nach dem Mann und seinen Komplizinnen.

Unbekannte haben am 19. November 2022, gegen 17.28 Uhr, aus den Geschäftsräumen einer Elektronikmarktkette in der Friedensstraße in Weimar mehrere Elektronikartikel gestohlen. Laut Polizei betrat der tatverdächtige Mann mit zwei Komplizinnen den Laden. Nach der Tat seien sie geflüchtet.

Im Zuge dessen habe der männliche Tatverdächtige auf dem Parkdeck einen Ladendetektiv mit dem Ellenbogen attackiert. Der Detektiv habe schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern nach Zeugen. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter Telefon: 03641 / 812 464 entgegengenommen.

