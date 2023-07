Rainer Haaré ist neuer Präsident des Rotary Clubs Weimar-Bauhaus

Weimar. Beim Rotary Club Weimar-Bauhaus übernahm Rainer Haaré das Präsidentenamt von Jörg Geibert im Rahmen einer stimmungsvollen Veranstaltung im Bienenmuseum.

Zu Beginn des rotarischen Jahres erfolgt beim Rotary Club Weimar-Bauhaus die Ämterübergabe. Jörg Geibert übergab das Amt des Club-Präsidenten an Rainer Haaré, der nach einem Jahr als Präsident elect nun dem Club vorsteht. Das Amt des Clubsekretärs übernahm Michael Zapfe von Cordula Boden. Neu im Vorstand sind Olaf Beberhold, als Clubmeister verantwortlich für den Vortragsdienst, und Johannes Steinhöfel als zweiter Sekretär. Die feierliche Amtsübergabe fand im Bienenmuseum in Oberweimar statt, teilt der Club mit.

Jörg Geibert reflektiert ein ereignisreiches rotarisches Jahr, etwa mit dem Abschluss des Projekts zur Unterstützung einer Augenklinik in Paraguay oder der Umsetzung des Spielpunkts „Wabe“ am Weimarer Graben. Der neue Clubpräsident Rainer Haaré stellt zur Amtsübergabe sein Herzensprojekt vor. Er motivierte die Clubmitglieder und Gäste das Projekt „Rotary unterstützt den Behindertensport in unserer Region. Wir fördern den Para-Bobsport in Oberhof“ aktiv durch Spenden zu begleiten.

Für die Rotarier gehört es zum Selbstverständnis dazu, jedem Menschen gleichberechtigte Möglichkeiten für Freundschaft, Engagement und Führungsverantwortung zu bieten. Inklusion ist in diesem Jahr weltweit ein zentrales Thema für den Einsatz von Rotary.