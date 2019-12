Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rainer Scheidt kehrt in den Magdalaer Stadtrat zurück

Rainer Scheidt kehrt in den Magdalaer Stadtrat zurück: Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) vereidigte den Götterner in der jüngsten Sitzung als Nachrücker für Heiko Boroniec in der Fraktion FDP/Freie Bürger. Boroniec legte im November sein Amt nieder, nachdem er von Göttern nach Weimar umgezogen war. Rainer Scheidt ist kein politischer Neuling: Er kommt ebenfalls aus Göttern, engagierte sich im Zuge des Autobahn-Ausbaus in der Bürgerinitiative „Intakte Räume“ und gehörte dem Stadtrat bereits von 2009 bis 2014 an. Zur Kommunalwahl im Mai hatte er 71 Stimmen bekommen, das reichte nicht zum direkten Einzug. Zur Fraktion FDP/Freie Bürger gehören außerdem Diana Brückner-Rentzsch und Harald Reisch.