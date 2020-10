Rampe beendet den Bad Berkas Streit mit dem Bund

Sechs Jahre nach dem Bau einer Brücke und drei Jahre nach der ersten Gerichtsverhandlung darüber ist der Rechtsstreit zwischen der Kurstadt und der Deutschen Bahn zumindest vorerst vom Tisch. Seit Ende August lässt sich an der Einmündung der Tannrodaer in die Tiefengrubener Straße das praktische Ergebnis besichtigen: Die Betonwanne unter der Brücke, auf der die Ilmtalbahn den kleinen Steingraben-Bach überquert, wird an ihrem südlichen Ende seitdem nicht mehr von einer steilen Wand begrenzt, sondern von einer knapp sechs Meter langen, schrägen Rampe.

Aufatmen dürften vor allem die Nachbarn, etwa der „Schienenbäcker“ Heinz Riethmüller oder die Bewohner zweier Häuser neben dem „Hubertushof“. Sie hatten unter dem Hochwasser im Frühsommer 2013 am meisten zu leiden. Die Sorge um künftige Hochwasser war der Grund für die Stadt, die Deutsche Bahn und damit die Bundesrepublik zu verklagen: Die Bahn hatte 2014 die alte Brücke abreißen und durch eine neue ersetzen lassen, die durch ihre massivere Bauweise allerdings den Durchfluss-Querschnitt für den Steingraben verkleinerte. Nur 26 Zentimeter Luft befanden sich noch zwischen Beton und normalem Wasserspiegel.

Zudem ärgerte die „Staustufe“ die Verantwortlichen der Stadt: Eine 1,08 Meter hohe senkrechte Wand, gegen die das ankommende Wasser zunächst prallt und sich verwirbelt. „Bei einem Starkregen wie 2013 muss man hier mit sieben Kubikmetern Wasser pro Sekunde rechnen, die aus Richtung Tiefengruben im Steingraben ankommen und dann mit 2,2 Metern pro Sekunde gegen diese Wand prallen“, sagt der Bad Berkaer Bauamtsleiter Holger Höfner. Nach seiner Einschätzung hätte dieser zusätzliche Rückstau die Überflutungsgefahr deutlich erhöht. Die Stadt konnte in die Planungen nicht eingreifen, das Eisenbahn-Bundesamt verlangt in solchen Genehmigungsverfahren kein gemeindliches Einvernehmen.

Nach zwei mündlichen Verhandlungsterminen am Oberverwaltungsgericht Weimar im Mai und November 2017 einigten sich die beiden Parteien schließlich auf einen Vergleich: Von den kalkulierten rund 125.000 Euro Gesamtkosten plus Planung und Baugrund-Vorbereitung übernimmt die Bahn den Großteil (mehr als 100.000 Euro), die Stadt den Rest. „Eine vernünftige Vereinbarung“, so Höfner. Den Zuschlag nach einer Ausschreibung im Mai bekam die Firma Ingenieurbau Bergmann aus Erfurt – sie nutzte die Zeit, in der die Bahnstrecke wegen anderer Bauarbeiten gesperrt war, mit aus. Das Gleisbett musste während der Arbeiten dennoch immer zuverlässig abgestützt sein, um Absenkungen zu verhindern oder die Sicherheit für den gelegentlich auf den Gleisen fahrenden Bagger zu gewährleisten. Als die Ilmtalbahn Ende August den Verkehr wieder aufnahm, war die Brücke wieder voll belastbar.

„Über die Schräge kann das Wasser wieder deutlich besser in Richtung Ilm abfließen“, so Höfner. Er weiß aber auch: „Von kritischen Starkregenfällen sind wir in den letzten Jahren verschont geblieben. Erst wenn das nächste kommt, sehen wir, wie gut die jetzige Lösung tatsächlich funktioniert.“