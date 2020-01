Ramsla. Neun Neuaufnahmen zur Jahresversammlung am Freitag lassen Ramslas Einsatzabteilung auf 29 Feuerwehrleute wachsen.

Ramslas Wehr nun größte am Ettersberg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramslas Wehr nun größte am Ettersberg

Aus diesem Teil ihrer jüngeren Feuerwehr-Historie zitieren die Ramslaer immer wieder gern: Es ist keine zehn Jahre her, dass die örtliche Einsatzabteilung auf fünf Kameraden geschrumpft war. 2013 folgte der Wiederaufbau. Nun hat sich die Situation völlig gewandelt: Gleich neun neue Einsatzkräfte konnten Wehrführer Sebastian Schmidt und Bürgermeister Thomas Heß zur Jahreshauptversammlung am Freitagabend willkommen heißen. Ramslas Einsatzabteilung ist damit auf 29 Feuerwehrleute angewachsen und nun die größte innerhalb der Landgemeinde am Ettersberg.

Ramslas Wehr hatte im vergangenen Jahr 20 Einsätze und inklusive der Ausbildung und Übung 1350 ehrenamtliche Stunden zu leisten – da sind einige weniger als im Jahr davor. Drei Ereignisse blieben Schmidt besonders im Gedächtnis: der Unfall vom 8. Januar 2019, als sich ein Mercedes-Fahrer nahe dem Abzweig nach Ettersburg schwerste Verletzungen zuzog, der Unfall eines mit Schülern besetzten Reisebusses, bei dem am 5. September zwei Menschen schwer und elf weitere leicht verletzt wurden, und schließlich kurz vor dem Jahreswechsel der Brand im örtlichen Kindergarten. Auch das neue Jahr ließ die Retter nicht innehalten. Schon im Januar mussten sie vier Mal ausrücken. Sebastian Schmidt verwies in seiner Jahresbilanz auch auf das soziale Engagement, dass seine Wehr über ihre eigentliche Aufgabe hinaus leistet. Als Beispiel dafür stand im Vorjahr die Flaschendeckel-Sammlung, mit der die Ramslaer einen Obolus für Impfungen gegen Kinderlähmung beisteuerten. Solche freiwillige Arbeit braucht freilich auch ein geeignetes Dach. Jenes der Ramslaer Feuerwehr ist jedoch nicht das komfortabelste. Das Gerätehaus ist für Menschen und Technik viel zu klein geworden. Toiletten fehlen hier ebenso wie Duschen. Und heizen lässt es sich ebenso wenig. Die Ramslaer hatten sich deshalb für Donnerstag den Stadtrat der Landgemeinde am Ettersberg eingeladen, um für den Neubau des Gerätehauses am Ortsausgang in Richtung Schwerstedt zu werben. Nicht nur die politischen Entscheidungsträger braucht die Feuerwehr auf ihrer Seite. Auch auf die Unterstützung regionaler Unternehmen können Ramslas Kameraden bauen. Die Weimarer Firma R. Stahl Schaltgeräte, deren Mitarbeiter und Feuerwehrmann Dirk Glaser aus Ollendorf sowie das Weimarer Transportunternehmen „HeiLog“ wurden denn auch als Förderer und Partner der Feuerwehr ausgezeichnet. Auch in eigenen Reihen der Ramslaer Wehr blieb zur Versammlung im „Goldenen Hufeisen“ noch Zeit fürs Gratulieren. Oliver Spangenberg wurde als Gruppenführer ernannt und außerdem zum Löschmeister befördert. Ebenfalls als Löschmeister im Einsatz sind nun Karsten Henkel und Uwe Reifert.