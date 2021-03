Randalierer hinterlassen in Weimar Schaden von rund 12.000 Euro

Weimar. In der Nacht zum Samstag wüteten Unbekannte in der Weimarer Innenstadt.

Schmierereien und Vandalismus

Sie brachten eine Vielzahl von Graffiti an diversen Glasscheiben, Bänken und Mauern des "congress centrum weimarhalle" an. Weiterhin wurden zwei Fensterscheiben und ein Plastikstuhl zerstört. In der Ernst-Kohl-Straße schmierten ebenfalls unbekannte Täter mit orangener Farbe diverse Graffiti an Hausfassaden, zwei Fahrzeuge und an Stromverteilerkästen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 12.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Schaufenster beschmiert

Dreiste Schmierfinken besprühten außerdem bereits in der Zeit vom Donnerstagabend zum Freitagmorgen das Schaufenster der Brotklappe in Weimar, in der Trierer Straße mit blauer Farbe. Die Höhe der Reinigungskosten belaufen sich auf 100 Euro.

