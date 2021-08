Randalierer verwüsten Baustelle in Weimar - 100 Meter Kupferrohr in Apolda gestohlen

Diese Vorfälle meldet die Polizei aus Weimar und Apolda.

Randalierer verwüsten Baustelle

In der Zeit vom 23. August, 18.15 Uhr, bis zum 24. August, 6.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baustellengelände an der Weimarer Karolinenpromenade. Dazu wurden Schrauben entfernt und der Bauzaun herausgehoben. Im Anschluss wurde ein Toiletten- und Dusch-container aufgehebelt und darin Spiegel beschädigt. Weiterhin wurde versucht einen Baucontainer zu öffnen, was jedoch nicht gelang, da die Arbeiter einen Radlader vor der Tür des Containers abgestellt hatten.

Vermutlich wurde daher der Radlader aus Frust beschädigt. An einen weiteren Container wurde mit schwarzer Farbe ein Graffiti in der Größe von 3 m x 86 cm gesprüht. Die Täter konnten unerkannt flüchten, Entwendet wurde nichts, der Schaden beläuft sich aber auf 2.500 Euro.

100 Meter Kupferrohr entwendet

Zwischen dem 16. und dem 24. August, 13.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem im Umbau befindlichen Haus in der Hermstedter Straße in Apolda ca. 105 Meter Kupferrohre aus drei unbewohnten Wohnungen. Der oder die Täter hatten die Hauseingangstür aufgedrückt und dabei zudem das Türschloss beschädigt. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

