Randalierer ziehen durch Innenstadt – Wohnmobil auf Abwegen – Bei Einbruch in Apotheke gestellt

Weimar/Bad Berka. Jugendliche haben in der Innenstadt von Weimar einigen Schaden angerichtet. In Bad Berka ist ein Einbrecher festgenommen worden. Das sind die Meldungen der Polizei vom Sonntag.

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr meldeten Zeugen, dass im Bereich Marktstraße und Windischenstraße in Weimar eine Personengruppe aus fünf bis sechs Jugendlichen unterwegs war, die aus mehreren Blumenkübeln Pflanzen rissen und auf die Straße warfen. Zudem wurde eine Warnbarke umgeworfen und auch vor abgestellten Fahrrädern sei nicht Halt gemacht worden. Laut Polizei konnten im Rahmen der Fahndung sechs Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren ergriffen werden, die nach Beschreibung und gewonnenen Erkenntnissen als Tatverdächtige gelten. Der entstandene Schaden werde auf circa 200 Euro geschätzt und ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Wohnmobil auf Abwegen

Einen folgenschweren Fehler machte am Freitagnachmittag ein 52-Jähriger mit seinem Wohnmobil. Wie die Polizei mitteilte, war er auf der B7 bei Weimar unterwegs und ordnete sich am Abzweig in Richtung der Gedenkstätte Buchenwald auf der Linksabbiegerspur ein. An der roten Ampel wartend, stellte der ortsunkundige Fahrzeugführer jedoch fest, dass er sich falsch eingeordnet hatte und eigentlich seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte.

Daraufhin wollte er sein Fahrzeug zurücksetzen, übersah dabei allerdings einen hinter ihm befindlichen VW. Der verursachte Schaden am VW war dabei so hoch, dass dieser seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Der geschätzte Schaden am VW betrug hierbei circa 5000 Euro. Auch am Wohnmobil selbst entstand Schaden, der auf 2000 Euro geschätzt wurde. Verletzt wurde beim Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Täter bei Einbruch in Apotheke gestellt

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen Alarmeinlauf bei einem Sicherheitsunternehmen. Der Alarm wurde demnach in der "Apotheke zur Alten Post" in Bad Berka ausgelöst. Dort befand sich laut Polizeiangaben ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens vor Ort, der vermutete, dass sich der Einbrecher noch im Objekt befand. Beim Eintreffen der Polizisten bestätigte sich diese Vermutung, da der Langfinger zu diesem Zeitpunkt aus einem Fenster kletterte und flüchten wollte.

Nach kurzer Verfolgung konnte der 37-Jährige überwältigt und festgenommen werden. Bei der Begehung der Apotheke sei festgestellt worden, dass der Mann nach Aufbrechen eines Fensters auch in der Apotheke bereits Geldkassetten aufgebrochen hatte. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst verständig, der die Tatortarbeit übernahm und umfangreich Spuren und auch Videoaufzeichnungen sicherte.

Offensichtlich wurde der Einbrecher so frühzeitig gestört, dass er es vor der Flucht nicht mehr schaffte, etwas aus der Apotheke mitzunehmen. Jedoch wurde bei ihm während der Durchsuchung nach möglichem Beutegut Betäubungsmittel (Crystal) gefunden und sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens, den der 37-Jährige in der Apotheke verursachte, wird auf 5000 bis 6000 Euro geschätzt.

Noch am Samstag erfolgte eine Vorführung des Mannes beim Haftrichter am Landgericht Erfurt. Hier wurde Haftbefehl erlassen, der vorerst gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.