Rasante Minis kehren nach Hetschburg zurück

Hetschburg. Das Bobbycar-Rennen um den Kids-Cup wird diesmal gekoppelt mit der Ilmstrandparty.

Der „Kid-Car-Cup“ kehrt zurück: Das Spektakel für Bobbycars und vergleichbare Miniatur-Autos erlebt am Samstag, 26. August, in Hetschburg seine zweite Auflage nach der Premiere 2019. Gefahren wird wiederum auf einer Strecke durch das Dorf hinab zum Platz vor der Gaststätte, der erste Lauf beginnt 10.30 Uhr. Die Kinder unter 8 Jahren fahren mit Zeitmessung, in den Klassen 8 bis 13 und ab 14 Jahre (inklusive Erwachsene) wird um die Wette gefahren, und der Sieger zieht in die nächste Runde ein. Eigene Fahrzeuge sind erlaubt, Helm ist Pflicht. Der Frühschoppen mit Livemusik startet 10 Uhr. Der Abend klingt ab 20 Uhr mit der legendären „Ilmstrandparty“ auf der Festwiese aus. Die DJs Dragon und Gekstar aus dem Weimarer Uhrenwerk sorgen für die Beschallung.