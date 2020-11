Raser im Weimarer Land: Autofahrer ignorieren 30er Zone vor Kita

Neumark. Vor einer Kindertagesstätte in Neumark führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch – mit erschreckendem Ergebnis

Die technische Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Jena führte im Oktober Geschwindigkeitskontrollen vor einer Kindertagesstätte in Neumark im Weimarer Land durch. Die Ergebnisse waren erschreckend.

Fahrer mit über 70 km/h in 30er Zone unterwegs

Innerhalb von zwei Wochen wurde die Geschwindigkeit von 529 Fahrzeugen gemessen, die an der Kindertagesstätte vorbeifuhren. Insgesamt 88 Fahrzeuge hielten sich dabei nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsgrenze von 30 km/h. Ein Pkw-Führer raste sogar mit über 70 km/ an der Einrichtung vorbei.