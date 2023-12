Rastenberger Tunnel in Weimar: Testphase ohne Schließzeit

Probeweise will die Stadt ab Januar am Rastenberger Tunnel nicht mehr nachts verschließen lassen.

Weimar Stadt will Tunnel ab Januar komplett offen lassen

Probeweise will die Stadt ab Januar am Rastenberger Tunnel nicht mehr wie seit dem Jahr 2009 üblich in der Nacht von einem Sicherheitsdienst verschließen lassen. Seit jener Zeit konnte der Tunnel unter den Bahngleisen zwischen Bahnhof und Rießnerstraße nach etlichen Vandalismus-Schäden nur noch in der Zeit von 5 bis 20 Uhr genutzt werden, erinnerte die Bau-Beigeordnete Claudia Kolb (SPD). Sie hoffe, „dass alle pfleglich mit dem Tunnel umgehen“, sagte sie. Mit der Öffnung folge die Stadt der Anregung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Probephase soll voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr dauern. Bei positiver Bilanz am Ende des Testzeitraums sei vorstellbar, dass der Tunnel dauerhaft geöffnet bleibe.

Bereits im Vorfeld hatte die Stadt auf eine Anregung des Stadtrates Martin Röckert (CDU) am Nordausgang des Tunnel einen Verkehrsspiegel anbringen lassen. Er verschafft direkt an einem Knick mehr Überblick für Fußgänger und Radfahrer.

Der Rastenberger Tunnel ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung innerhalb der Stadt Weimar zwischen Innenstadt und Nordstadt. Er dient während der Sperrungen für die Sanierung der Ettersburger Straße als Umleitung für Radfahrer.