Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rathaus schließt für Laufpublikum

Das Corona-Risiko lässt die Stadt Bad Berka nun auch dem Beispiel der Nachbarn in Blankenhain folgen. Das Kurstädter Rathaus bleibt ab sofort für „Laufkundschaft“ geschlossen. Wer ein Anliegen an die Stadtverwaltung hat, sollte sich telefonisch oder per E-Mail ans Rathaus wenden. Die entsprechenden Kontakte finden sich im Internet unter www.bad-berka.de.. In dringenden Fällen können dennoch auch persönliche Termine mit dem zuständigen Mitarbeiter vereinbart werden. red