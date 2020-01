Auch um Schweine wird es am Montag in Neumarks altem Gutshof gehen.

Ratsbeschluss zu Bürgerbegehren

Dem Bürgerbegehren „Stoppt die Vergrößerung der Schweineanlage in Neumark“ wird sich Neumarks Stadtrat am kommenden Montag, 3. Februar, mit einem Beschluss voraussichtlich abschließend widmen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.15 Uhr in der Stadtverwaltung am alten Gutshof. Auch Bauanträge werden im Gremium behandelt. Überdies gibt Bürgermeisterin Anke Necke für Neumark relevante Informationen. Auch Anfragen von Bürgern sind möglich.