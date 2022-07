Das Wohngebiet am Keßling ist Thema in der Gemeinderats-Sitzung am Dienstagabend.

Ratssitzung am Dienstag in Ettersburg

Ettersburg. Der Gemeinderat des Nordkreis-Dorfes tagt am Dienstagabend.

Mit zwei Anträgen auf Befreiung von den Festsetzungen des jeweiligen Bebauungsplanes beschäftigt sich der Gemeinderat in Ettersburg in seiner Sitzung am Dienstag, 12. Juli, ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus (An der Schule 3). Es geht dabei um ein Grundstück im dritten Bauabschnitt des Wohngebietes „Auf dem Keßlinge“ und ein weiteres auf dem Areal „Im Zweibuchenfelde“. Darüber gibt Bürgermeister Jens Enderlein Informationen zum Stand der aktuellen Gemeinde-Vorhaben.