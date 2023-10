„Rave unterm Rock“ im Zeughaus-Saal in Bad Berka

Bad Berkaer Mini-Festival kommt am Freitag mit elektronischer Musik und Samstag mit Live-Rock.

„Rave unterm Rock“ hat der Bad Berkaer Verein „Ravegarten“ sein Musikwochenende betitelt, das an diesem Freitag und Samstag, 6. und 7. Oktober, im Kurstädter Zeughaus steigt. Den Freitagabend haben die Veranstalter den Fans elektronischer Musik reserviert. Dann legen bekannte DJs im Bad Berkaer Saal auf. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person.

Am Samstag steht das „Rave unterm Rock“ ganz im Zeichen von Punkrock, Metal und Rock. Beim Festivalabend sind die Bands „Casino Blackout“, „Anchors & Hearts“, „Death Valley Suicide“, „Erodes Ashes“ und „Fat Boyster Knockout“ live zu erleben. Der Samstagseintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro. An beiden Abenden beginnt der Einlass um 19 Uhr.